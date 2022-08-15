Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muay Tai müsabakalarına Eskişehirli dövüşçüler yoğun ilgi gösterdi. 30 Ağustos Zafer Kupası Müsabakası, Eskişehir Yeni Stadyum Ring Salonu’nda yapıldı. Katılım sağlayan ve dereceye giren sporcular tebrik edilerek belge ile ödüllendirildi.

50 yıllık ata tohumu, Mersinden Kadın Kooperatifi ile sofralarda yerini aldı

50 yıllık ata tohumu, Mersinden Kadın Kooperatifi ile sofralarda yerini aldı

Eskişehir Yeni Stadyumu Ring Salonu’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları, Eskişehirli dövüşçüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

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