30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Tekirdağ’da renkli görüntülere sahne oldu. Askeri birlikler, jandarma ve emniyet araçları geçiş yaptı vatandaş izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Tekirdağ’da renkli görüntülere sahne oldu. Askeri birlikler, jandarma ve emniyet araçları geçiş yaptı vatandaş izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Tekirdağ’da coşkuyla kutlandı. Sabah çelenk sunumu ile başlayan tören sahil alanda devam etti. Sahil alanda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım vatandaşları selamlarken program, daha sonra folklor ekibinin oyun havaları ile sürdü.

Askeri araçlar gövde gösterisi yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünde askeri birlikler, jandarma, emniyet müdürlüğü ve askeri birliklerin envanterindeki araçlar adeta gövde gösterisi yaptı. Alanda bulunan vatandaşlarda askeri araçların geçişini alkışlarla izledi. Jandarmanın bomba arama köpeği de gösteri yaparken, emniyete bağlı motosikletli ekipler, geçiş sırasında motosikletlerinin üzerinde ayağa kalkarak vatandaşı selamlaması renkli görüntülere sahne oldu. Tören geçittin ardından sona erdi.