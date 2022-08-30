Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara’nın törene katılanları askeri araç üzerinde selamlamasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı’nın günün anlam ve önemine binaen seslendirdiği marşlarla törene katılanlar coşkulu anlar yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları törene katılanların ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluştururken tören geçişinde bulunan askeri araçlarda katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.