Eskişehir Kızılelma Turan Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tüm şehitler için Kur’an-Kerim hatmi ve dua gerçekleştirdi.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tüm şehitler için Kur’an-Kerim hatmi ve dua gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Eskişehir Kızılelma Turan Derneği, Kurşunlu Camii’nde tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim Hatmi ve dua gerçekleştirdi. Kılınan namazın ardından irmik helvası ikramında bulunuldu. Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nda; öğle namazında, Odunpazarı Kurşunlu Camii’nde 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başta Büyük Komutan Alpaslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim hatmi ve duasını yaptık. Namaz sonrası halka, irmik helvası ikramında bulunduk’’ dedi.