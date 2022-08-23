Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği konserlerde sevilen sanatçıları Kayserililerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kültür sanat ve spor faaliyetleri ile kutlamalara hazırlanan Büyükşehir’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri’nde sanatçılar Murat Kekilli, Ayşen Kaya ve Baha sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği konserlerde sevilen sanatçıları Kayserililerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kültür sanat ve spor faaliyetleri ile kutlamalara hazırlanan Büyükşehir’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri’nde sanatçılar Murat Kekilli, Ayşen Kaya ve Baha sahne alacak.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında festivaller, konserler ve sanat sergileri ile çeşitli kültür sanat faaliyetlerine imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği etkinliklerle Kayserililere 30 Ağustos’un coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. Kentte birçok kültür sanat etkinliğiyle Kayserilileri buluşturan Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri düzenlenecek. 2 gün sürecek konserlerde sanatçılar Murat Kekilli, Ayşen Kaya ve Baha sahne alacak. 29 Ağustos Pazartesi saat 21.00’de Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda sanatçı Murat Kekilli’nin sahne alacağı konserle başlayacak etkinliğin ikinci günü, 30 Ağustos Salı saat 20.00’de Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda sanatçı Ayşen Kaya ve yine aynı gün saat 21.00’de sanatçı Baha Kayserililerle buluşacak. Sanatçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri’nde sevilen parçalarını seslendirecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği, sporseverlerin yoğun ilgisi ile 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası, 30 Ağustos 2022 Salı günü sonra erecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası’na dereceye giren katılımcılara hediye çeki takdim edilecek.