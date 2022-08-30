Devrek ilçesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı” nedeniyle şehit ve gaziler için mevlit okutuldu.

Devrek ilçesinde “30 Ağustos Zafer Bayramı” nedeniyle şehit ve gaziler için mevlit okutuldu.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Tüm Şehitlerimiz ve Ebediyete İrtihal eden Gazilerimiz için Mevlit programı düzenlendi.

Merkez Hacı İbrahim Ağa Caminde öğlen namazı öncesinde İlçe Müftüsü Murat Mutlu nezaretinde organize edilen programa çok sayıda vatandaş iştirak ederken, okunan Kur’an- ı Kerim Tilavetinin ardından şehitlerimizin aziz ruhlarına hep birlikte dua edilmesinin ardından namazdan sonra cami cemaatine görevliler tarafından gülsuyu ikramında bulunuldu.