Karabük’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kent meydanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karabük’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kent meydanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı kutlamaları Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından kent meydanında Atatürk köşesine çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören halk oyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle devam etti. İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara Vali Gürel tarafından madalya ve kupaları verildi.

Törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik tören geçişinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.