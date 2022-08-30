Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlandı. Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi Çelenk sunumunu yaptı.

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlandı. Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi Çelenk sunumunu yaptı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir İlçe Belediye başkanı Tolga Tosun, Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Caddesinde törenlere geçildi. Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp yaptığı konuşma ile dakikalarca ayakta alkışlandı. Ardından günün anlam ve önemine öğrenciler şiirler okudular. Ardından hazırladıkları harmandalı gösterimi için 6. Ana Jet Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı Erbaş ve Erlerin halk oyunları gösterimi yapıldı ve son olarak resmigeçit töreni gerçekleşti. Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Bandıma Kaymakamlığına geçildi ve Bandırma Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleşti.