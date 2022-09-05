Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Muay Thai galasında profesyonel sporcuların müsabakaları adeta nefesleri kesti.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Muay Thai galasında profesyonel sporcuların müsabakaları adeta nefesleri kesti.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Muay Thai gala müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Darıca Belediyesi ve Muay Thai Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ortaklığında gerçekleşen etkinlikte Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Düzce olmak üzere 5 ilden katılan 24 elit sporcu, Darıca sahilinde bulunan amfi tiyatroda kurulan ringde kozlarını paylaştı. Müsabakalarda galip gelen sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Muay Thai karşılaşmaları nefes kesti.

Emre Kaan Kanar: “Vatandaşların desteği baya bir büyüktü”

Evinde olduğu için mücadeleye büyük bir coşkuyla çıkan ve izleyicilerden büyük destek gören Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kaan Kanar, “Yaklaşık 10 yıldır dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Bugün de Darıca’da çok güzel bir müsabaka düzenlendi. Darıca’nın sporcusu olarak ben dövüştüm. Çok güzel bir geceydi. Vatandaşların desteği büyüktü. Bunun sebebi yıllardır Darıca’ya bu spor anlamında hizmet vermiş olmamız. Darıca sporcusu olarak el üstünde tutulan biriyim Allah’a şükür. Buraya çıktığım zaman çok heyecanlanıyorum. Çünkü burası kendi evimiz. ‘Acaba maçı kaybeder miyim?’ diye düşünüyorum, o kadar seyirci bizi izliyor. Bir tedirginlikle çıkıyoruz doğrusu ama galibiyet olunca çok güzel oluyor. Profesyonel olarak toplam 10 maçım vardı, bunların 8’ini kazanmıştım, 3 kez rakiplerimi nakavt etmiştim. Bu da 11. müsabakamız oldu. Galibiyet sayısını 9’a çıkardım. İnşallah bunların devamı gelecek” dedi.

Hüsamettin Ergül: “Amfi tiyatro birçok organizasyona ev sahipliği yaptı”

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ise, “2 yıl önce yapmıştık biz Muay Thai organizasyonunu. Çok büyük teveccüh gördü. Muay Thai, Tayland’a özgü bir spor. Ama Türkiye’de çok yaygın. Bizim de Darıca Belediyesi olarak Muay Thai branşında Emre gibi birçok sporcularımız var. Bugün 2’de 2 yaptık. Alan çok müsait. Burada biz yakın tarihte boks müsabakaları da yapmak istiyoruz. Darıca insanı gerçekten sporu seviyor. Amfi tiyatro birçok organizasyona ev sahipliği yaptı ama dışarıdan gelen, bu spora gönül vermiş insanlar da çok mutlu. O yüzden böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için biz de mutluyuz” diye konuştu.