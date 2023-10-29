Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın önemli ihtiyaçlarını karşılayacak olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı, içinde barındıracağı kapalı otopark ve modern donatılarıyla şehre değer katacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.