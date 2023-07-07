Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Temel kazısı imalatlarının sona erdiği proje alanında 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın altında yer alacak kapalı otoparkın betonarme ve döşeme işlemleri devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak hem kapalı otoparkıyla hem de esnaflarımız için oluşturulacak modern donatılarıyla şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılanacağını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflarğn mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigârı Ulu Camii ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.