Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı projesi çerçevesinde yer alan ve yaklaşık 200 araçlık olacak kapalı otopark inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan ve şehre büyük bir değer katacak olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın altında yer alacak kapalı otoparkın kalıp işlemleri başladı. Kapalı otoparkın inşa edilmesinin ardından işyerleri ve sosyal donatı alanlarının yapılmasıyla 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı yükselecek. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, içerisinde bulunduracağı kapalı otopark, modern ve kullanışlı sosyal donatı alanlarıyla 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’nın hem şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını hem de şehrimize değer katacağını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak.

Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.