Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Türkiye’de ilk olan ve Toptancı Hal Kompleksi içinde hizmet veren Münir Özkul Kreşi’ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılarak, miniklerin coşkusuna ortak oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl erken başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Türk bayrakları ile donatılan kreşte minikler şarkılar söyleyip, dans gösterileri yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından oyuncak hediye dağıtılan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde gösterilerini sergilerken, aileleri de aynı heyecan ve coşku ile onları izledi. Düzenlenen kutlama programı çerçevesinde, Münir Özkul Kreşi ile Adile Teyze Kreşi öğrencileri hep birlikte gösterilerini sergiledi. Minikler program çerçevesinde, ellerinde Türk Bayrakları ve pankartlar ile 10. Yıl Marşı eşliğinde yürüyüş yaptı. Miniklerin gösterilerini izleyenler arasında; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile aileler yer aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında Başkan Seçer, "Uzun süredir çocuklarımızı ziyaret edemiyorduk. Onlar da, hocalarımız da herhalde bizleri özlemişlerdir diye geldim bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramınız şimdiden kutlu olsun. 30 Ağustos, ülkemizin tarihinde çok önemli bir gün. Bu zaferin ardından gerçekleşen Cumhuriyet’in ilanı ve onun kazanımları ile birey olma, hukuk devleti olma, eşit yurttaş olma hakları, bu ülkede yaşayan her insana tanındı. Çok değerli, çok önemli, çok demokratik, özgürlükçü anlayışta bir yapıya bürünmenin kilometre taşlarının döşenmeye başlandığı bir gündür 30 Ağustos. Biz de teslim aldığımız bu yoldaki bu bayrağı onurumuzla, şerefimizle, bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olmanın verdiği gururla taşımaya çalışıyoruz. Sizlere, çocuklarımıza, geleceğimize, her şeyimizle hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.



“Bu ülkeyi çocuklarımız, eğitimle çok daha iyi yerlere getirecek”

Öğretmenlerin önemine değinen Seçer, “Öğretmenler, hepimizin okul hayatında, yaşantısına yön veren insanlar olmuştur. Onları saygıyla yâd edelim. Bizim için çok değerli görev yapıyorlar. Aslında toplumsal bir görev, bir kamu hizmeti yapıyorlar. Bunun da bilincinde olmak lazım. Çocuklarımızı iyi bir birey, iyi bir yurttaş olarak yetiştirme gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi çocuklarımızın iyi bir insan olmalarının temellerini atın. Bizim sizden öncelikli istediğimiz bu. Birbirlerini sevmeyi, saymayı, kimsenin hakkına yan gözle bakmamayı, kimsenin hakkını yememeyi, yardım etmeyi, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, bu temel insanlık prensiplerini öğretmenizi öncelikle istiyoruz. Daha sonra öğretim gelir. İnanıyorum ki, bu ülkeyi çocuklarımız, eğitimle çok daha iyi yerlere getirecek” diye konuştu.

Ailelere de seslenen Seçer “Bana söyleyeceğiniz bir şey varsa rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Biz vatandaşla aramızda mesafe olsun istemiyoruz. Ben başkan olabilirim. Başkanlık şurada kalsın. Mevkiler, makamlar, şan, şöhret, para, pul bunlar geçici. Ben her şeyden önce bir insanım. Sizin babanızım, abinizim, kardeşinizim; beni nasıl görüyorsanız vatandaş olarak öyle tasavvur edin. Bu anlayıştaki bir belediye başkanının yönettiği belediyenin çalışanı da, bu anlayışta olmak zorunda. Onun için benim mesai arkadaşlarıma da ben hep bu telkinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımızın coşkuyla, sevinçle geçirdikleri bir gün oldu”

Coşku dolu etkinliği değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde açılan Çocuk Gelişim Merkezleri’nin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yılını coşkulu bir şekilde velilerimiz, çocuklarımız, Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve protokolün katılımıyla kutladık. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çocuklarımızın coşkuyla, sevinçle geçirdikleri keyifli bir gün oldu” şeklinde konuştu.

Veliler de 30 Ağustos’un 100. yılına özel düzenlenen etkinlikten büyük keyif aldı. Velilerden Fatma Durmuş, “Güzel bir etkinlikti. Oğlumun ilk bayramı. Heyecanlıydı. Güzel geçti. Çok memnunuz kreşten de öğretmenlerden de. Oğlum da çok seviyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Her sabah bu şekilde bırakıyorum oğlumu” dedi.

Miniklerden Emir Solgun da “Bir sürü etkinlik yaptım. Mutluyum” diye duygularını anlatırken, Kumsal Göçmen ise “Eğlendim. Dans ettim, oyun oynadım arkadaşlarımla. Her gün oyun oynuyoruz. Atatürk’ü çok seviyorum ben” diye konuştu.