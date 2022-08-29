CSO Ada Ankara Büyük Zaferin 100. yılında özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Açık Alan’da kurulacak dev sahnede birçok performans sergilenecek. 30 Ağustos akşamındaki konsere katılım ücretsiz olacak.

CSO Ada Ankara Büyük Zaferin 100. yılında özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Açık Alan’da kurulacak dev sahnede birçok performans sergilenecek. 30 Ağustos akşamındaki konsere katılım ücretsiz olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, CSO Ada Ankara Açık Alan’da kurulacak dev sahnede özel konserle kutlanacak. Sahnede gerçekleştirilecek danslı kahramanlık türkülerinin yer alacağı programda şef Cem Gürdal yönetimindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan bir repertuvarla sahnede olacak.

Özel konsere ücretsiz olarak tüm Ankaralı sanatseverler davetli

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarından oluşan solistler ve koronun da eşliği ile gerçekleşecek bu özel konserde Fetih Marşı’ndan Seymen Zeybeğine, O Mübarek Bayrak’tan Türk Çocuğunun Şarkısına, Eğilmez Başın Gibi’den Altın Kibik’e, Çırpınırdı Karadeniz’den Hoşgelişler Ola’ya gibi efsaneleşmiş eserler seslendirilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek olan bu özel konsere katılım ücretsiz olacak.

Konser programının devamında popüler müzik sanatçıları Yusuf Güney ile Aşkın Nur Yengi de kendi gruplarıyla beraber bu konser için özel olarak hazırlanan repertuvarlarıyla Ankaralı dinleyicilerine konser sunacak.

CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserdeki amaç ise sanatseverlere 30 Ağustos ruhunu yaşatmak.

Konser hakkında detaylı bilgilere csoadaankara.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.