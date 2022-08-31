Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin 100. yıl dönümü Aydın’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin 100. yıl dönümü Aydın’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ünlü sanatçı Tuğba Yurt’un sahne aldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri, Atatürk Kent Meydanı’nda on binlerce kişiyi bir araya getirdi. Tuğba Yurt’un birbirinden güzel şarkılarla ortaya koyduğu sahne performansı, dinleyicileri büyüledi.

Başkan Çerçioğlu: “Bütün zaferler bizim olacak”

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi; sevgi, saygı ve minnet duygularım ile anıyorum. Ruhları şad olsun. Sevgili gençler, bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, bütün zaferler bizim olacak” dedi.

Aydın İzmir Marşı ile inledi

On binlerce Aydınlının Türk bayrakları eşliğinde görsel şölene imza attığı konserde, hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı geceye damga vurdu.