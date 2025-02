Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan Sema Doğan, 3 yıldır her çarşamba günü Çamlıdere’de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ni ziyaret ediyor. Manevi huzur bulduğu bu ziyaretleri sırasında Doğan hem dua ediyor hem de türbenin temizliğini yaparak gönüllü hizmet veriyor.

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ni 3 yıldır her çarşamba ziyaret eden Sema Doğan, "Buradaki maneviyatın güzelliği anlatılmaz, yaşanır" dedi. Doğan, "Allah izin verirse emekli olunca buraya yerleşmek istiyorum. Öyle bir huzur var ki burada, her çarşamba geldiğimde sanki beni bir güç çekiyor. Dualarımı yapıyorum, türbenin temizliğini yapıyorum, her köşesini süpürüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Buraya bir kez gelen, bu manevi atmosferi hisseden bir daha ayrılamaz. Dakikaların nasıl geçtiğini bile anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Önceden İstanbul’da yaşadığını, şu an Ankara Kahramankazan’da oturduklarını ve yıllar önce Çamlıdere ile tanıştıktan sonra her hafta düzenli olarak ziyarete geldiğini belirten Doğan, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin manevi atmosferinin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Eşi emekli olduktan sonra buradan ev alarak Çamlıdere’de kalıcı olmayı planladığını belirten Doğan, herkesi bu manevi huzuru yaşamaya davet etti. Doğan, "Sadece Ankara’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından insanlar buraya gelmeli. Sıkıntısı, derdi, borcu olan, şifa arayan herkes burayı ziyaret etmeli. Buraya geldiğimde Peygamber Efendimizin manevi varlığını hissediyorum. Türbeye her gelişimde içimi tarifsiz bir huzur kaplıyor. Onu yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.

Yılda 600 ila 700 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ise, "Semerkandi hazretleri ’Gün olacak herkes Çamlıdere’ye gelecek. Çamlıdere dolacak’ demişti. Aslında bugünlerde onu yaşıyoruz" diye konuştu.

Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, Sema Doğan da 3 yıldır süren ziyaretleriyle, türbenin manevi atmosferini hissedenlerden biri olarak dikkat çekiyor.