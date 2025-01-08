Üç yıldır faaliyette olan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hizmet verdi. Hat üzerinde 1 milyon 457 bin ton yük taşındı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının açılışının 3üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının 8 Ocak 2022de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleri ile hizmete açıldığını ve 3 yıldır hizmette olduğunu anımsatarak, "Açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran hattımız ile vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunduk" dedi.

Söz konusu hattın sunduğu zaman tasarrufuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Karaman-Konya arasında seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasında 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasında ise seyahat süresini 6 saate indiğine dikkati çekerek, Karamanlıların hızlı tren ile büyükşehirlere kolayca ulaşım sağladığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, hat istatistiklerine ilişkin bilgiler verdi.

Ankara-Karaman arasında karşılıklı 4, İstanbul-Karaman arasında ise karşılıklı 2 sefer düzenlendiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, hatların ilk etaplarına da dikkat çekerek, "Ankara-Konya YHT Hattını 2011de, İstanbul-Konya YHT Hattını 2014te, 2022de Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının tamamlayarak, Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman Hatlarını hizmete açtık. Bugüne kadar Ankara-Karaman Hattında 2 milyon 214 bin, İstanbul-Karaman hattında 1 milyon 569 bin yolcu seyahat etti" dedi.

KONYA KARAMAN HIZLI TREN HATTINDA 1 MİLYON 457 BİN TON YÜK TAŞINDI

Bu arada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattının yalnızca yolcu taşımacılığında değil aynı zamanda yük taşımacılığında da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hattımız Konya ve Karaman sanayi bölgelerini, limanlara ve lojistik merkezlere bağlayarak ihracat ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlıyor. Konya-Karaman hattında hızlı ve güvenilir yük taşımacılığıyla lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatarak Türkiyenin demir yolu taşımacılığındaki vizyonuna önemli bir katkı sağladık. Konya-Karaman Hattında hızlı trenlerin işletilmediği zaman aralığında yapılan yük taşımacılığında bugüne kadar 3 bin 200 trenle 1 milyon 457 bin ton yük taşındı" diye konuştu.