Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli, son 3 yılda 2 milyon 477 bin 790 hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini söyledi. 3 yılda toplam 750 bin 596 kişinin acil poliklinik hizmetlerinden faydalandığını kaydeden Şenveli, 2022 yılında acil poliklinik hizmetinden faydalanan hasta sayısının ise 323 bin 224 olduğunu açıkladı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli, son 3 yılda 2 milyon 477 bin 790 hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini söyledi. 3 yılda toplam 750 bin 596 kişinin acil poliklinik hizmetlerinden faydalandığını kaydeden Şenveli, 2022 yılında acil poliklinik hizmetinden faydalanan hasta sayısının ise 323 bin 224 olduğunu açıkladı.

Son 3 yılda poliklinik hizmeti verilen 2 milyon 477 bin 790 hastadan 62 bin 44’ine değişik servislerinde yatarak tedavi hizmeti verildiğini kaydeden Şenveli, 2022 yılında yatarak tedavi gören hasta sayısının ise 24 bin 22 olduğunu dile getirdi. Son 3 yılda hastanelerinde endoskopi yapılan hasta sayısının 5 bin 996 olduğunu açıklayan Şenveli, 2022 yılında Endoskopi yapılan hasta sayısının 2 bin 195 olduğunu söyledi. Son 3 yılda kolonoskopi yapılan hasta sayısının 4 bin 266 olduğunu vurgulayan Şenveli, 2022 yılında kolonoskopi yapılan hasta sayısının bin 679 olduğunu açıkladı. Şenveli “Hastanemizde son 3 yılda koroner anjiyografi yapılan hasta sayımız 5 bin 702 olup, 2022 yılında koroner anjiyografi yapılan hasta sayımız ise 2 bin 350’dir. Son 3 yılda koroner bypass olan hasta sayımız 179 olup, 2022 yılında koroner bypass olan hasta sayımız 110’dur. Hastanemizde çalışan uzman hekim sayımız ise 110’dur” şeklinde bilgi verdi.