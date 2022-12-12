Kaza, 1 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ümmet Keskin (38) idaresindeki 54 ABM 436 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen A.S.Y. idaresindeki 54 SB 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalesi sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Keskin, hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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