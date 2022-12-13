Aksaray’da “Kasten yaralama” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Aksaray’da “Kasten yaralama” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde devriye faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolünü yapan JASAT dedektifleri Serdar Y. (37) isimli şahsın yapılan sorgulamasında “Kasten yaralama” suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.