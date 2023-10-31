Sivas’ta "Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı, Mücadelesi ve Filistin" konulu konferans düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğünce düzenlenen konferansta, Bosna-Hersek’in unutulmaz isimlerinden Aliya İzzetbegoviç’in hayatı ve mücadelesi anlatıldı. Yazar Hüseyin Kansu’nun konuk olarak katıldığı konferansa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Aliya İzzetbegoviç’in hayatının konu alındığı film gösterimi yapıldı. Yazar Kansu, İzzetbegoviç’in İslam dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kansu, İzzetbegoviç’in 1946 yılında İslamcılık suçlamasıyla 3 yıl hapis yattığını fakat bu dönemde bile mücadelesinden vazgeçmediğini dile getirdi.

İzzetbegoviç’in, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı sırasında Boşnakların liderliğini üstlendiğini belirten Kansu, onun bu süreçteki kararlılığının, Bosna-Hersek’in bağımsızlığını korumasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kansu, “Aliya İzzetbegoviç, sadece Bosna-Hersek’in değil, İslam dünyasının da önemli bir lideridir. Onun hayatı ve mücadelesi, bizlere cesaret ve kararlılık aşılamaktadır” dedi.

Konferans, tüm şehitler için okunan hatimlerin duasıyla sona erdi.