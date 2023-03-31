Kocaeli’de 3 yaşından beri jimnastik yapan 10 yaşındaki Yiğit Ali Kul, son bir haftada katıldığı müsabakalarda 2 gümüş, 1 altın madalya kazandı. Kariyerini jimnastik üzerine kurmak isteyen Yiğit Ali’nin en büyük hayali, dünya dereceleri yapıp Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmak.

Kocaeli’de yaşayan 10 yaşındaki jimnastikçi Yiğit Ali Kul, 1 hafta içerisinde katıldığı turnuvalarda 2 gümüş 1 altın madalya kazandı. Sergilediği performansla beğeni toplayan minik sporcu, turnuvalara adeta damga vurdu. 21 Mart’ta Kocaeli Okul Sporları 2022-2023 Aerobik Jimnastik Küçükler Tek Erkek dalında il birincisi ve 9-11 Yaş Çiftler Tek Erkek ikincisi olarak iki gümüş madalya kazandı. 28 Mart’ta ise Aerobik Jimnastik Küçük Erkekler dalında il birincisi olarak altın madalyayı boynuna taktı. Kartepe Hasanpaşa Ortaokulu’nda 5. sınıf öğrencisi olan Yiğit Ali, haftanın 5 günü Kocaeli Jimnastik Kulübü’nde antrenman yapıyor. 3 yaşından beri jimnastik yapan Kul, kariyerini de bu spor üzerine inşa etmek istediğini belirtti. Hedefinin önce Türkiye birinciliği olduğunu belirten Kul, dünyanın sayılı jimnastikçileri arasında yer alıp Türkiye’nin adını dünyanın her yerinde duyurmak istiyor.

"Dünya derecelerine girmek istiyorum"

Hayalinin dünya derecelerine girip Türkiye’nin adını gururla her yere taşımak olduğunu belirten Yiğit Ali Kul, “7 yıldır jimnastik yapıyorum. Seviyorum jimnastik yapmayı. Futbol vardı ama enerjimi atmak için jimnastiği seçtim. İki yıl artistik jimnastik yaptım. 5 yıl da aerobik yaptım. 2021 yılında okullar arasında Kocaeli birincisi oldum. Sonrasında iller arası çiftler yarışmasında ikinci oldum. İller arası aerobik tek erkekler yarışmasında ikinci oldum. 7 yılda 4 tane şampiyonluğum var. Jimnastikçi olmak ve Türkiye birinciliğini kazanmak ve dünya derecelerine girmek istiyorum. Türkiye’nin ismini bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Haftanın 5 gününde hepsinde 3 saat ders görüyorum. Aileme ve beni çalıştırdıkları için buradaki öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antrenör İlknur Pala: "Çok güzel başarılara imza atacağına eminim”

Yiğit Ali’nin yetenekli olduğunun altını çizen antrenörü İlknur Pala ise, “Yiğit bize 6 yaşında geldi. Ailesinin buraya getirme sebebi çok içine kapanık olmasından dolayı biraz açılması içindi. Maşallahı var, biraz fazla açıldı. Bu branşı sevdi ve yeteneği de olduğu için devam etti. Biz yeteneğini hemen ailesiyle de paylaştık. Çünkü sporcu ailesi olmak da çok zor. Süreklilik isteyen bir şey. Düşünün, 5 gün antrenman yapıyoruz ve çocuklarını 5 gün buraya taşımak zorundalar. Yiğit Ali’nin velisi de bu zorluğu kabul etti ve altyapıdan başlayarak buralara geldi. Yiğit’in önünde çok güzel bir yol var ve çok güzel başarılara imza atacağına eminim” ifadelerini kullandı.