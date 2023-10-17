Mersin’in Gülnar ilçesinde, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Dede Hasan Yağal, cinayet suçundan beraat ederken, gelinine ve torununa cinsel istismar suçlarından toplam 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Müslüme’nin kesin ölüm nedeni ise belirlenemedi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal’ın 19 Kasım 2021’de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal’ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmesinin ardından Hasan Yağal’ın savunması alındı. Sanık Hasan Yağal, "Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Benim hiçbir suçum yok" dedi.

Müslüme’nin öldürülmesinden beraat etti

Mahkeme heyeti, dede Yağal’ın Müslüme’ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti. Ancak Hasan Yağal, gelini S. Yağal’a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, "akrabaya karşı" ve "birden fazla işlenmesi" dikkate alınarak 28 yıla çıkarıldı. Tutuklu Hasan Yağal ayrıca, gelinine karşı ’cinsel saldırı’ sonucu doğduğu belirlenen A. Yağal’a karşı da ’sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ndan 3 yıl hapse mahkum edildi. Suçun, kendi kızına karşı işlenmesi gerekçesiyle ceza 5 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi. Toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan Hasan Yağal’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, ’suçluyu kayırmak’ suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal’ın ise beraatine hükmetti.

Müslüme’nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi

Öte yandan, duruşmada Adli Tıp Kurumu raporları da açıklandı. Raporlara göre, Müslüme’nin cinsel istismara uğradığına dair bulguya rastlanmadığını ve küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan mahkeme heyeti, maktulün cesedinin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağının göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Heyet, Müslüme’nin doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirildiği gerekçesiyle meçhul fail hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olay

Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021’de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021’de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında ’kasten öldürme’, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de ’suçluyu kayırmak’tan hapis cezası istenmişti.