Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Kayda alınan o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Boyundan büyük motosikletleri kullanarak sosyal medyada gündem olan AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Kayda alınan o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran minik Zayn, bu kez dronla anne ve babasına kahve servisi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler ise çok sayıda beğeni ve yorum aldı.