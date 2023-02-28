Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 yaşındaki yabancı uyruklu bir bebek, beşiğinde ölü bulundu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 yaşındaki yabancı uyruklu bir bebek, beşiğinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, V.E.H.’nin (3) beşiğinde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. V.E.H.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.