Sinop’ta "3. Yaş Üniversitesi" öğrencileri Gerze ilçesine tarih gezisi yaptı.

"3. Yaş Üniversitesi" projesi kapsamında yer alan “Sinop Kent Tarihi ve Arkeolojisi” dersi kursiyerleri Doç. Dr. Cenk Demir danışmanlığında Gerze’yi ziyaret etti. Kursiyerler Gerze gezisi kapsamında; Yakup Ağa Konağı, Zeytin Park, Yangın Evleri, Köşk Burnu Feneri ve Gerze İskelesini gezme fırsatı buldu. Kursiyerlere Doç. Dr. Cenk Demir, Öğr. Gör. Tuna Kuzucan ve Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sefa Nalbant tarafından Gerze tarihine dair bilgiler verildi.

Gezi sonrasında ise Gerze Belediyesi tarafından değerli büyüklerimize ikramda bulunuldu. Ardından dersin sorumlusu Doç. Dr. Cenk Demir ve Tarih Bölümü Öğrencisi Sefa Nalbant’a Gerze’ye özgü olan Hacı Kadı Tavuğu maketi takdim edildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyetleri belirten kursiyerler, başta 3. Yaş Üniversitesi projesini hayata geçiren ve destek verenlere teşekkür etti.