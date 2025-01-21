Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından başlatılan 3. Yaş Üniversitesi ile 50-70 yaş arası öğrencilere hem hayalleri yaşatılıyor hem de çeşitli dersler veriliyor.

RTEÜ tarafından 50-75 yaş grubunda olup günlük yaşamında sürdürmek zorunda olduğu bir iş hayatı ve ailevi yükümlülükleri olmayan bireylere yönelik yaşam dönemlerinin gerekliliklerine uygun şekilde aktif, üretken ve yaşam kalitelerinin artırılmasını desteklemek için ‘3. Yaş Üniversitesi’ açıldı. 2 dönem sürecek dersler kapsamında düzenlenecek etkinliklerde katılımcıların bilgi alanını desteklemek, bilgi fonksiyonlarını kuvvetlendirmek, psiko-motor becerilerini kuvvetlendirmek, denge, esneklik ve fiziksel kapasitelerini iyileştirmek, sosyal destek ve dayanışmalarını artırmak, kuşaklar arası etkileşimlerini artırmak, toplumsal hayata katılımlarını artırmak amaçlanıyor.

Yaptıkları proje ile ilgili bilgi veren RTEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü Toplumsal Katkı Ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Ayten Yılmaz Yavuz “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak bilgi ve değer üreten üniversite ilkesi ile eğitim ve araştırmanın yanı sıra toplumsal katkı ve sürdürülebilir çalışmalarını büyük önem veriyoruz. Öğrenci Derneği, akademik personelimiz, idari personelimiz, tüm paydaşlarımızın katkılarıyla bilgi ve teknolojinin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik, özellikle sorunlarını çözmek anlamında çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. 3. Yaş Üniversitesi de bu sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesidir. 3. yaş Üniversitesi ile 3. yaş olarak tanımlanan 50-75 yaş aralığındaki bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla, yaşam dönemlerinin gereklerine uygun, aktif üret yaşam kriterinin artırılması hedeflenmektedir” dedi.

Bu üniversite 16 hafta sürüyor

Toplamda 16 hafta süren 3. Yaş Üniversitesi ile katılımcıların ana bilim dallarına giriş niteliğinde dersler alacağını ifade eden Yavuz “50 yaşının üzerinde olmak bizim alınma kriterlerimizden bir tanesi, bunun yanı sıra her hangi bir eğitim seviyesinde olabilir. Biz bu sosyal sorumluluk projemiz ile 3 yaş kültürünü bölgemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 3 yaş Üniversitesi ile hayat boyu öğrenmeyi hedeflerken aynı zamanda toplumsal yaşama katılımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürütmüş olduğumuz eğitim programımız 8 haftalık güz yarıyılı 8 haftalık bahar yarı yılı olmak üzere toplam 16 hafta sürecek. Bu kapsamda verilecek derslerimiz sağlıklı yaşam, iş uğraşı terapileri ve yaşam becerileri, bilişim teknolojileri ve yasal haklar olmak üzere anabilim dallarına giriş niteliğinde ortak dersler olarak alacaklar. Ayrıca bunun yanı sıra pek çok etkinlikler de yapılması planlanmaktadır. 2 yarı yıl özellikle 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerimizin seçtikleri kendilerini gerçekleştirmek istedikleri alanlardaki dersleri almaları sağlanacak” diye konuştu.

“Gençlere ‘Siz daha çok öğrenmelisiniz’ mesajını vermek istiyoruz”

3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinden 72 yaşındaki Mustafa Erbaş ise gençlere örnek oluşturmak istediklerini belirterek “Öğrenmenin yaşı olmadığına inanıyorum. Gençlerimize örnek olsun, burada okuyan öğrencilerimize ‘Bakın biz yaşlılar bile öğrenmek için geliyoruz, siz daha çok öğrenmelisiniz’ mesajını vermek istiyoruz. Aynı zamanda bilmediklerimiz, görmediklerimizi öğrenmek istiyoruz. 3. Yaş Üniversitesi’ne katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” derken, 62 yaşındaki Ayşe Yılmaz ise “Burada olmaktan gurur duydum. Allah Razı olsun bize böyle bir imkân sağladılar. Kızımda burada üniversite okuyor, beni de davet etti. Çok mutlu oldum, çok güzel beceri kazanıyoruz burada. Ben zaten her işe koştururdum ama burada daha da fazla aktivitem oluyor, daha çok koşturuyorum” ifadelerini kullandı.

“Herkes boş zamanında kitap okur, ben üniversite okuyorum”

68 yaşındaki 3 üniversite mezunu emekli eğitimci Fethi Karadeniz de 3. Yaş Üniversitelerinin daha çok yaygın hale gelmesini istediklerini ifade ederek “3. Yaş Üniversitesi’ne öğrencimin tavsiyesi üzerine geldim. Herkes boş zamanında kitap okur, ben üniversite okuyorum. Bu benim 4. Üniversitem. Harika gidiyor. Keşke eşimi de buraya gelmesi için ikna edebilseydim. Onunda faydalanmasını isterdim. Çok faydalı bilgiler alıyoruz. Bu işi organize edenlere teşekkür ediyoruz ve daha çok yayılmasını istiyoruz” dedi.

“Hayalimi gerçekleştiriyorum”

1’i üniversite mezunu 2’si üniversitede öğrenci olmak üzere 3 çocuk annesi 50 Yaşındaki Yasemin Özçelik ise hayalini gerçekleştirdiğini kaydederek “Bu benim hayalimdi. Üniversite okuyamadım. Evlilik, çoluk, çocuk, onların okulu, koşuşturma derken oldu bu yaş. Bekliyordum böyle bir şeyi. Farklı şehirlerde de görüyordum. Üniversitemiz böyle bir okul açınca da ilk kaydı olan kişiyim. Şimdi benim bir hayalim vardı. Aslında çocuklarımla birlikte üniversite sınavına girip kendim de üniversite okuyacaktım. Ama olmadı yani. Kafa dolu kendimi veremedim. Şu an çok fazla çabalamadan hayalimi gerçekleştiriyorum aslında biraz” açıklamasında bulundu.