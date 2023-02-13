Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gölpazarı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir katılımla devam ediyor. Kampanya çerçevesinde toplanan yadımlarlarla dolan 3’ncü ve 4’üncü tır da deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gölpazarı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir katılımla devam ediyor. Kampanya çerçevesinde toplanan yadımlarlarla dolan 3’ncü ve 4’üncü tır da deprem bölgesine hareket etti.

Gölpazarı Belediyesi hazırlanan ekmek ve soba ağırlıklı yardım tırını Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, uğurlayarak giden personele hayırlı yolculuklar diledi. Hatay merkez, belde ve köylerine bir tır daha ihtiyaç malzemesin sevk edileceğini belirten Başkan Suer, “İlçemizden giden yardımları direkt bölgedeki belediye personelimiz ve Bilecik AFAD gönülleri tarafından dağıtımı yapılmaktadır. Arkadaşlarımızın bizden istediği malzemeler; çadır, branda kadın kıyafetleri, iç giyim, mum, fener, pil, çocuk kıyafeti, çocuk oyuncağı, erkek iç kıyafeti, çikolata gofret ve benzeri, kuru bakliyat, çay şeker, plastik tabak, plastik bardak. Gölpazarı halkımızdan rica ediyorum bu malzemeler üzerine yoğunlaşalım” ifadelerini kullandı.