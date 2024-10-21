İzmir’in Menemen ilçesinde polisin devriye görevi esnasında şüphelenerek durdurduğu 3 kişinin üzerinden metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede devriye görevlerini yürüttüğü esnada şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu. Şahısların şüpheli tavırları üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi yapılırken, M.Ö., H.D. ve G.A. oldukları belirlenen şüphelilerden 26 şeffaf poşet içerisinde 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: iha