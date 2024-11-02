Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ’Uluslararası Tarsus Festivali’ sürüyor. Renkli görüntülerin yaşandığı festival kapsamında Tarsus’un dört bir yanında düzenlenen etkinliklere, her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinin ’Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlediği Uluslararası Tarsus Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı. Tarsus sokaklarında gerçekleştirilen etkinliklere, her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Söyleşilerden atölyelere, gastronomi sunumlarından dans gösterilerine, konserlerden sergilere kadar birbirinden farklı etkinlikler festival boyunca vatandaşlarla buluşturuluyor.

Festivalde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, ilk günden renkli görüntülere sahne olan Uluslararası Tarsus Festivali, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğündeki kortej yürüyüşüyle resmi olarak başladı. Binlerce Tarsuslunun katıldığı yürüyüşte Başkan Seçer eşi Meral Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve beraberindekiler ile Aznakay Parkı’ndan Yarenlik Alanı’na kadar vatandaşlar, maskotlar ve Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü. Korteje, Tarsuslular balkonlardan alkışlar ve meşalelerle eşlik etti.

’Madrigal’ grubu sahne aldı

Tarsus’u adeta karnaval alanına çeviren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerinin yanı sıra dünyanın pek çok noktasından gelen konuklara da unutulmaz anlar yaşatıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde sevilen müzik gruplarından ’Madrigal’ konser verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda hayranlarıyla buluşan Madrigal grubunun performansı öncesi Mc Halil Bal ile DJ Emircan Saltabaş da sahne aldı.

Festival yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.