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Mersin
3. Uluslararası Tarsus Festivali sona erdi
3. Uluslararası Tarsus Festivali sona erdi Tarsus’u eğlencenin, sanatın, kültürün ve lezzetin adresi haline getiren ‘3. Uluslararası Tarsus Festivali', eğlenceli bir konserle sona erdi.
04.11.2024 - 15:18
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