Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Tarsus Festivali’nin kapanışı, muhteşem bir sergi ile yapıldı.

Sergide, Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sanat Çalıştayı’na katılım sağlayan 35 ressamın, festival boyunca Tarsus Kültür Park içerisinde yaptıkları 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanat, tarih ve farklı kültürlerin bir arada bulunduğu Tarsus’ta, yurtiçi ve yurtdışından gelen sanatçıları ve farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlamayı amaçlayan ’Sanat Çalıştayı’na, Türk sanatçıların yanı sıra 12 farklı ülkeden toplam 35 sanatçı katılım sağladı.

Tarsus’a özgü değerlerin tuvallere yansıtıldığı çalıştayda, sanatçılar özgün eserler ortaya çıkardı. Her sanatçının 2’şer eser ile katıldığı programda ortaya çıkan 70 resim, Tarsus Kültür Park’ın doğal ortamında sanatseverlerle buluşturuldu. Sergiye sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

“Amacımız bu eserleri, ileriki süreçte yapmak istediğimiz müzede sergilemek”

Bu yıl festival kapsamında ilk kez Sanat Çalıştayı düzenlediklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “TADEKA Plastik Sanatlar Kurulumuzun önerisiyle ilk kez başlattığımız çalıştayımızın, sergiyle beraber kapanışını gerçekleştirdik. Son derece başarılı, birbirinden değerli 70 eserle beraberiz. Bu sergiyi en iyi şekilde sanatseverlerle, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve onların beğenisine sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

Amaçlarının, ileriki süreçte yapmak istedikleri müze ve galerilerde bu eserlerin halkla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Özdülger, “Herkesi sanatla ilgilenmeye, sanatla bir arada olmaya, sanatla buluşmaya davet ediyorum. Çünkü sanatın iyileştirici, birleştirici ve şifalandırıcı gücünün farkındayız. Böyle bir festivalin yapılmış olmasında emek veren herkese, ama en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Tarsus’umuza yaraşır, Tarsuslu vatandaşlarımızın da memnun kalacağını bildiğimiz, o doğrultuda içeriğini oluşturduğumuz bir festivalde bir araya gelmemizi sağladığı için teşekkür ederim” diye konuştu.

“100’ e yakın ülkenin gözü kulağı bu festivaldeydi”

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sanat Çalıştayının küratörlerinden Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, festivalin birçok ülkede ses getirdiğini belirterek, “35 sanatçıyla beraber Tarsus’un güzel parkında bir haftadır work shoplar, performanslar, resimler yapıyoruz. Çok farklı disiplinlerde sanatçılar var burada. Kendi alanında çok ünlü sanatçılar Tarsus’ta bir hafta boyunca, Tarsus’un sosyal, kültürel hayatını, burada gördükleri konuları, burada rastladıkları insanlarla sohbetlerinde aldıkları duyguları tuvallere aksettirdiler” ifadelerini kullandı.

Bu resimlerin, ileride kurulması planlanan Mersin Modern Sanatlar Müzesinde sergileneceğini kaydeden Cebrailoğlu, “Bu konuda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanına canı gönülden teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü uluslararası anlamda, dünya çapında bir iş başardı. 100’e yakın ülkenin gözü kulağı burada. Neler olup-bittiğini öğrenmek istiyorlar” dedi.