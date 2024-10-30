Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bu yıl ’Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlediği ’3. Uluslararası Tarsus Festivali’ 1-3 Kasım arasında Mersinlilerle buluşacak. Tarsus ilçesinde 3 gün sürecek festivalde sanat atölyeleri, söyleşiler, gastronomi sunumları, dans gruplarının gösterileri, belgesel gösterimleri, konserler, sergiler, imza günü ve kent turu gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mersinlileri kültür ve sanatla buluşturduğu festivaller sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ’Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlenen ’3. Uluslararası Tarsus Festivali’, dolu dolu program içeriğiyle 1-2-3 Kasım’da Mersinlilerle buluşacak. Festival, 1 Kasım Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival kapsamında, sevilen sanatçı Candan Erçetin ve grup Madrigal de sahne alacak.

Festival etkinlikleri 14 farklı noktada gerçekleşecek

Cumhuriyet Meydanı, Tarsus Müzesi, St. Paul Meydanı, Yarenlik Alanı, Kültür Park, Kubat Paşa Meydanı, Gözlü Kule Kazı Evi, TADEKA Binası, Misak-ı Milli Binası, Çukurova Resim ve Sanat Galerisi, Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisi, Tarsu AVM, Siptilli Çarşısı ve İnsan Hakları Meydanı olmak üzere 14 farklı noktaya yayılan etkinlikler, her yaş ve kesime hitap edecek. Festivalde 3 gün boyunca sanat atölyeleri, söyleşiler, gastronomi sunumları, farklı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterileri, belgesel gösterimleri, konserler, sergiler, imza günü ve kent turu gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Tarsus’un zengin tarihi ve kültürel yapısını vatandaşlarla buluşturacağız"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, bu yıl 3.’sünü gerçekleştirecekleri Uluslararası Tarsus Festivali’nde geri sayımın başladığını söyledi. Zengin içeriğiyle dolu dolu bir festival daha hazırladıklarını belirten Özgülder, "Geniş bir hinterlantta gerçekleştireceğimiz festivalimizin, çok derin içerikleri barındırmasını hedefledik" dedi.

Tarsus’un zengin tarihi ve kültürel yapısını vatandaşlarla buluşturmak adına birçok alanda farklı etkinliklere yer verdiklerini ifade eden Özdülger, "Tarihinden felsefesine, sanatından gastronomisine kadar uzanan geniş bir yelpazede, konunun profesyonellerinden oluşan, halkımızın bildiği ve teveccüh ettiği önemli isimlerle bir arada olacağız. Çok kıymet verdiğimiz bu festivalde, akşamları gerçekleştirilecek konserler sayesinde, halkımızla birlik ve beraberliği yaşayacağız" diye konuştu.

Festival kapsamında Tarsus’un güzelliğini, yemek lezzetlerini, kültürünü ve felsefesini yaşatmak istediklerini dile getiren Özdülger, herkesi festivale beklediklerini kaydetti.