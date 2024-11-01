Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ’Uluslararası Tarsus Festivali’ başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı festival kapsamında Tarsus’un dört bir yanında düzenlenen etkinliklere, her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinin ’Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlediği Uluslararası Tarsus Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı. Tarsus sokaklarında gerçekleştirilen etkinlikler, her yaştan vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Festivalin birinci günü; Nihat Sırdar ve Güçlü Mete’nin Kafa Radyo’daki canlı yayınlarıyla başladı. Söyleşilerden atölyelere, gastronomi sunumlarından dans gösterilerine, konserlerden sergilere kadar birbirinden farklı etkinlikler gün boyu vatandaşlarla buluştu.

Tarsus lezzetleri şeflerin tabağında

Festivalin kapsamında yöresel lezzetlerin ön plana çıkması ve sürdürülebilir olması amacıyla St. Paul Meydanı’nda ’Coğrafi İşaretli Tarsus Ürünleri’ konu başlığıyla gastronomi sunumu gerçekleştirildi. Tarihi Tarsus Evleri’nin bulunduğu alanda düzenlenen programda şefler Ege Üzrek ve Doğa Huriye Özkaya, Tarsus’un coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan kuşgözü lahmacun ile karakuş tatlısını kendi yorumlarıyla pişirdi. Şefler, Tarsus’a has ürünleri kullanarak da tabaklarını yorumladılar.

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer’in de katıldığı programda, coğrafi işaret tescili alınan Mersin Kan Portakalı’nın da tanıtımı yapıldı. Mersin Kan Portakalı, şeflerin hazırladıkları leziz tabaklarda da kullanıldı. Kısa süreliğine de olsa şeflere yardımcı olan Meral Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yöresel lezzetlerin hikayeleri anlatıldı

Esin Erkoç ve Ayşe Aydın da ’Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri’ konu başlığında kent gastronomisini anlattı. Tarsus Hacıhamzalı köyünden Ayşe Aydın, Yörük kültürünün lezzetli yemeklerinden Leppe’yi katılımcıların önünde hazırladı. Esin Erkoç ise Leppe’nin yapılışını ve malzemelerini paylaştı. Sunumuna soru-cevap şeklinde devam eden Erkoç, izleyicilerle eğlenceli bir sunum gerçekleştirdi. Esin Erkoç ve Ayşe Aydın, söyleşiyi dikkatle dinleyen izleyicilere Tarsus’un yöresel yemek kültüründen oluşan bir seçki sundu.

Ünlü çizerler de festivalde

Festivali kapsamında Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) binasında öğrencilere yönelik olarak ’Çizgi Roman Atölyesi’ düzenlendi. Karikatürist ve çizer Güneri İçoğlu, çocuklara önce çizgi dünyasını teorik olarak anlattı, ardından çocukların serbest şekilde içlerinden geleni çizmelerini istediği bir atölye çalışması gerçekleştirdi. TADEKA binasında çocuklara yönelik gerçekleştirilen bir diğer atölye ise ’Karikatür Atölyesi’ oldu. Karikatürist İpek Özsüslü, atölyede çocuklarla bir araya geldi.

’Yünlü eserler’ sanatçısı Coşkun, vatandaşlarla buluştu

’Yünlü eserler’ sanatçısı Seçil Coşkun da Misak-ı Milli Binası’nda ’Sürdürülebilir Yünlü Sanat Atölyesi’ni gerçekleştirdi. Doğal malzemelerle çevre dostu tasarımlar oluşturmayı amaçlayan katılımcılar için dikkat çekici olan atölyede, Seçil Coşkun keçe sanatı üzerine odaklandı. Keçenin nasıl işlenebileceğini ve bu materyalle hangi tür tasarımların ortaya konabileceğini katılımcılara gösteren Coşkun’la birlikte katılımcılar; keçeden yelek, terlik, çanta gibi farklı tasarımlar yapmayı öğrendi.

Felsefe meraklıları söyleşide buluştu

Tarsus’un ruhunu yansıtan tarihi bir binada her yaştan ve birbirinden meraklı insanın katıldığı ’İnsan Felsefesi’ söyleşisi düzenlendi. Gözlükule Kazı Evi’nde gerçekleşen söyleşiye; Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zehragül Aşkın oturum başkanlığı yaparken, Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Betül Çotuksöken, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Harun Tepe ve Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Mesut Tosun konuşmacı olarak katıldı. Aristo’dan Platon’a kadar birçok filozofun görüşünün konu edinildiği söyleşi, felsefe severlerin soru-cevabı ile sona erdi.

Yarenlik Alanı farklı ülkelerin dans gruplarıyla renklendi

Yarenlik Alanı ve Kültür Park’ta ise etkinlikler gün boyu sürdü. Yarenlik Alanı’nda; Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu, İtalya’dan gelen Balarins Di Buje ekibi, Litvanya’dan gelen Müzik Dans Grubu, Slovakya’dan gelen Poleno Dans Grubu ve Bulgaristan’dan gelen Gaitani Folklor Dans ekibi rengarenk dans gösterileri gerçekleştirdi. Çekya Cumhuriyeti’nden gelen Sternovjan Müzik Grubu da konser verdi.

Kültür Park’ta kurulan stantlarda ise çocuklara ve yetişkinlere yönelik farklı etkinlikler düzenlendi.