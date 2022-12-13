Kahramanmaraş’ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri 23 Aralık’ta başlıyor.

Kahramanmaraş’ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Şiir ve Edebiyat Günleri 23 Aralık’ta başlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 - 25 Aralık tarihleri arasında 3’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni’nin tanıtım toplantısı Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen etkinlikle gerçekleştirildi.

Şiir, öykü, düşünce, dergi, roman, çocuk edebiyatı ve yaşam boyu başarı ödülü olmak üzere 7 dalda ödüller sahiplerini bulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Anadolu’muzun her şehrinin ayrı bir hikâyesi, kadim bir tarihi ve öne çıkan değerleri var. Kahramanmaraş’ımızın da öne çıkan değerlerinden bir tanesi şiir ve edebiyatın başkenti olması. Etkinliğimizin açılışını 23 Aralık Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapacağız. Programda hem müzik dinletisi hem de şehrimizin önemli şairlerinin şiir dinletileri olacak. 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü 6 önemli edebiyat oturumunu yine Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz” dedi.

Şiir ve Edebiyat Günleri’nin Kahramanmaraş’ın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını belirten Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyat kimliğiyle oluşturacağımız markalaşma aynı zamanda diğer sektörlerimizin de uluslararası arenada tanıtılmasında çok büyük etkisi olacak. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde gerçekleştirdiğimiz uluslararası etkinlikler sayesinde şehrimize daha fazla misafir gelecek ve daha fazla tanıtım imkânımız olacak” diye konuştu.