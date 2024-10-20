Samsun’un Havza ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Havza Belediyesi ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kongreye Türkiye başta olmak üzere 8 ülkeden 18 üniversiteden akademisyenler katıldı. İki gün süren etkinlik boyunca, engelli ve yaşlı sağlığı üzerine önemli sunumlar ve paneller düzenlendi.

Kongrenin açılışında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı, toplumun yaşlandığını ve yaşlı ile engelli bireylerin sağlığına olan önemin arttığını vurguladı. İlhanlı, “Ortalama insan ömrünün uzadığı bir dönemde sağlıklı yaşlanma ve yaşlının sağlık problemleri daha fazla gündemde yer alıyor. Bu nedenle yaşlı ve engelli sağlığının önemi her geçen gün artmakta” dedi.

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise Samsun’daki yaşlı ve engellilere yönelik hizmetler hakkında bilgi vererek, “İlimizde bu alana 250 milyon liranın üzerinde bir bütçe ayrıldı. Kongrenin sosyal hizmetler, mimari, rehabilitasyon ve sağlık turizmi gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Fatih Elibol ise akademik çalışmaların bu alandaki önemine dikkat çekerek, “Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlılık ve engellilikle ilgili çalışmalar bir gün hepimizi ilgilendirecek. Kongrede yapılacak tartışmaların farkındalığı artıracağına inanıyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da kongrenin ilçeye ve bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerken, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, devletin sosyal hizmetler konusundaki duyarlılığını vurguladı. Ayvat, “Bu kongrenin bir gelenek haline gelmesi ilçemizin tanıtımı açısından önemli bir fırsat. Hem turizm hem de akademik anlamda ilçemizin adı duyuruluyor” ifadelerini kullandı.

Kongre kapsamında Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli tarafından “Yaşlı ve Engelli Dostu Tasarım” başlıklı bir panel düzenlendi. Ayrıca, öğleden sonraki oturumlarda farklı üniversitelerden öğretim görevlileri, sosyal hizmetler, rehabilitasyon ve sağlık turizmi konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Son gün gerçekleştirilen oturumlarda, “Yaşlı Bireylerde Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı”, “Yapay Zekâ Destekli Bakım Modelleri” ve “Termal Turizm” gibi konular ele alındı.

Kongre, Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı’nın kapanış konuşması ve sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi. İlhanlı, kongrenin verimli geçtiğini belirterek, “Gelecek yıl daha geniş katılımlı bir kongre için şimdiden çalışmalarımıza başlayacağız. Bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrenin kapanış programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Daire Başkanı Dr. Cemil İlbaş, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak ve diğer davetliler katıldı.