Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin destekleri ile festival.com.tr ve Alanya Doğa Sporları Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali başlıyor.

Üç gün sürecek festivale 250 kişi katılıyor. Sahilde kamp şeklinde yapılacak olan festival boyunca Alanya’nın en güzel yerlerine günlük bisiklet gezileri düzenlenecek. Alanya’daki tarihi ve doğal güzelliklerin ön plana çıkartılacağı organizasyon; 23 Eylül Cuma günü saat 10.00 da Kestel Kamp alanından başlayacak ve her gün başka bir rotaya pedal çevirecek.

25 Eylül Pazar günü yapılacak şehir korteji, Kestel’deki kamp alanından saat 10:30’da başlayacak. Saat 11:00’da Atatürk Anıtı önünde protokol ve vatandaşların katılacağı kortej Damlataş Caddesi’nden geçip Kızılkule önünde son bulacak.