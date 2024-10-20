İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Ulusal Diş Hekimliği Kongresinde diş hekimliği alanındaki yenilikler ele alındı.

Malatya İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde dün başlayan ve bugün sona erecek olan 3. Ulusal Malatya Diş Hekimliği Kongresi’nde teorik oturumlar, workshoplar, sözlü ve poster bildiriler, uygulamalı kurslar ile konferanslar yer aldı. Ayrıca, diş hekimliği alanındaki yeni teknolojilerin ve ürünlerin sergileneceği sektörel firmaların stantları da fuaye alanında ziyaretçileri ağırladı.

Kongre Başkanı Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, ulusal kongreye yaklaşık 286 diş hekiminin katıldığını belirterek yine otuzdan fazla da yerel ve ulusal bazda firmanın yer aldığını söyledi.

Ulusal Diş Hekimliği Kongresi’nin bir şölen havasında geçtiğini belirten Miraçhan, “2 gün boyunca dolu dolu eğitimlerin olduğu, pratik uygulamaların yapıldığı, sözlü poster bildiri ve sunumların yapıldığı bir program gerçekleştirdik. Kongremize katkılarından dolayı sponsor firmalarımıza teşekkür ediyoruz. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına, Rektörlüğüne de bizlere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kongrede Prof. Dr. Neslihan Şimşek, endodontide inatçı enfeksiyonlarla mücadele ve akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili sunum yaparken, Prof. Dr. Fatih Cenk Çanakçı, Prof. Dr. Bülent Gökçe, Prof. Dr. Alİ Gürkan, Prof. Dr. Emre Nagaş, Doç. Dr. Metin Çalışır, Dr. Öğr. Üyesİ Ahmet Cemil Talmaç, Dr. Öğr Üyesi Samet Özden, Dr.Öğr. Üyesİ Abdullah Tolga Şitilci, Dr. Dt. Bahadır Kasar, Dr. Dt. Sancar Şimşek, Dt. Ahmet Kığılı, Dt. Önder Özdenkaya konuşma yaptı.