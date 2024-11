UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan ve tarihi Hititlilere dayanan yer altı şehirlerine ilgi her geçen gün artıyor. On ayda bölgeyi ziyaret eden 3 milyon 846 bin 703 yerli ve yabancı turistin 1 milyon 332 bin 598’i yer altı şehirlerini gezdi.

Kapadokya’da Hititler Dönemi’nde yapılan yer altı şehirleri, Roma ve Bizans dönemlerinde diğer alanların da oyulmasıyla genişletilerek yer altı şehrine dönüştürüldü. Tüf kayalara oyularak inşa edilen yer altı şehirleri, geçmişte bir topluluğun geçici olarak yaşayabilmesi için gerekli gerekli tüm şartları da içinde barındırıyordu. Barınma şartlarına uygun olan yer altı şehirleri, dar koridorlarla birbirlerine bağlanan oda ve salonlar, şarap depoları, su mahzenleri, mutfak ve erzak depoları, havalandırma bacaları, su kuyuları, kilise ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için kapıyı içten kapatan büyük sürgü taşlarından oluyor.

Kapadokya bölgesinde ziyarete açık 9 yer altı şehri arasında en çok ilgi görenler; Kaymaklı yer altı şehri, Derinkuyu yer altı şehri, Özkonak yer altı şehri, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri. Türkiye’de en çok ziyaret edilen müze ve ören yeri sıralamasında ilk ona giren Kaymaklı yer altı şehrini ekim ayında 81 bin 457 yerli ve yabancı turist, son on ayda ise 606 bin 820 kişi ziyaret etti. Bölgede ziyaret edilen ve dünyanın en büyük yer altı şehri olan Derinkuyu yer altı şehrini ekim ayında 53 bin 195 kişi ziyaret ederken on ayda 453 bin 456 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgede bulunan diğer yer altı şehirlerinden Özkonak yer altı şehrini ekim ayında 40 bin 115, ilk on ayda 239 bin 541; Tatlarin yer altı şehrini ekim ayında bin 515, ilk on ayda 14 bin 54; Mazı yer altı şehrini ekim ayında 2 bin 765, ilk on ayda ise 18 bin 727 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2023 yılında da 1 milyon 240 bin 868 kişinin ziyaret ettiği yer altı şehirlerini 2024 yılında toplam 1 milyon 332 bin 598 kişi ziyaret etti.

Turist rehberi Yunus Demirci, "Bölgemize gelen yerli ve yabancı turistleri bu bölge hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bölgede çok sayıda yer altı şehri var. Kaymaklı bunların en önemlilerinden bir tanesi. 1985 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alınmış bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gelen ziyaretçiler eski uygarlıkların nasıl bir yaşam sürdüklerine tanık oluyorlar” dedi.

Bölgeyi gezen ABD’li turist Gregory ise, "Burası çok ilginç ve çok geçmişte kalmış bir yer. İnsanların buraları nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama çok hoş bir yer. Tek kelimeyle harika diyebilirim. Buraları gördüğüm için çok mutlu oldum" dedi.