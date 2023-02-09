Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde vatandaş tarafından verilen yardımlarla doldurulan 3 tır Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde vatandaş tarafından verilen yardımlarla doldurulan 3 tır Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye’yi derin bir yasa boğan deprem felaketinin acısını hafifletmek amacıyla Gölpazarı halkı da birlik oldu. Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan’ın öncülük ettiği yardım kampanyasına vatandaşlarda duyarlılık gösterdiler. Gölpazarı Belediyesi Düğün Salonunda toplanan yardımlar 3 tıra yüklenerek deprem bölgesine dualarla gönderildi.

Kaymakam Mercan yaptığı açıklamada, ”Yiyecek, içecek, giyecek ve ısınma cihazları hibe eden vatandaşları görmek bizleri de çok duygulandırdı. Böyle zor günlerde insanımız ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçe emniyet personeli, jandarma personeli, hükümet binasında çalışan memurlara, belediye personeline, esnafımıza ve vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.