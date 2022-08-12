Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi’nde icra edilen ve 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi’nde icra edilen ve 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11 Ağustos 2022 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi kırsalında icra edilen operasyonda sığınak ve mağara içerisinde yapılan aramada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilerek; 1 adet AT- 4 füze, 1 adet Zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG- 7 roketatar, 1 adet M4 tüfek, 3 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 10’lu susturuculu tabanca, 1 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet antitank roket mühimmatı, 5 adet antipersonel roket mühimmatı, 14 adet roketatar başlığı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet savunma tipi el bombası ve fünye, 43 adet savunma tipi el bombası, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 3900 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 1428 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet sandık 5,56 mm fişek, bol miktarda M- 16 fişeği, 2 kilogram C4 plastik patlayıcı, çok sayıda patlayıcı fünye ( 5 adet yaş bidon içerisinde), 150 m infilaklı fitil, 2 adet 250 gram C4 patlayıcı düzeneği, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 7 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 12 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet M-16 şarjörü, 5 adet Bixi makineli tüfek mayonu (Çin tipi) ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.