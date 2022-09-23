Kaza, saat 13.00 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. hakimiyetindeki 57 ABF 411 plakalı üç tekerlekli moped, seyir halindeyken devrildi. Sürücü yerdeki çakıl taşlarının üzerine düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop’ta seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli mopedin devrilmesiyle 1 kişi yaralandı.

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