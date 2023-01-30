Denizli’de eşya ve tütün kaçakçılığının önlenmesi için yapılan operasyonda, yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de eşya ve tütün kaçakçılığının önlenmesi için yapılan operasyonda, yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de “Tütün ve eşya” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 2 bin 300 adet sarma sigara, bin 650 adet makaron, 8 kilogram açık kıyılmış tütün, 97 adet kaçak cep telefonu, 164 adet cep telefonu aksesuarı, 20 adet elektronik sigara ele geçirildi.