UEFA tarafından düzenlenen Centre of Refereeing Excellence (CORE) kurslarının 56.’sına Spor Toto Süper Lig Hakemi Kadir Sağlam, Süper Lig yardımcı hakemleri Ogün Kamacı ve Murat Altan katıldı.

UEFA tarafından düzenlenen Centre of Refereeing Excellence (CORE) kurslarının 56.’sına Spor Toto Süper Lig Hakemi Kadir Sağlam, Süper Lig yardımcı hakemleri Ogün Kamacı ve Murat Altan katıldı.

UEFA tarafından organize edilen ve iki etap halinde gerçekleştirilecek CORE kurslarının ilk etabı 21-28 Şubat 2023 tarihleri arasında, İsviçre’nin Nyon şehrinde yer alan UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı. Kursta Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 8 hakem, 16 yardımcı hakem, 4 hakem koçu, 2 yardımcı hakem koçu ve 2 fitnes eğitmeni yer aldı. Kurs kapsamında hakemlere, teorik ve pratik olarak, oyun kuralları ve VAR eğitimleri verildi. İleri düzey hakemliğin ve hakemlikte standardizasyonun hedeflendiği CORE kursunda; atletik testler, yazılı ve görsel oyun kuralları testleri, İngilizce testleri, maç analizleri, saha uygulamaları, mental hazırlıklar ve medikal incelemeler gerçekleştirildi. CORE kursunun ilk etabının ardından hakemler, 6 aylık takip sürecinde, UEFA tarafından atanan hakem koçları ve fitness eğitmenlerine gelişimlerini raporlayacak ve sonrasında 9-13 Ekim 2023 tarihinde yapılacak olan ikinci etap kursuna katılacak.