Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından başlatılan "3 Nisan Sanayi Günü" olsun imza kampanyasına Özçelik-İş Sendikası da destek verdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından başlatılan "3 Nisan Sanayi Günü" olsun imza kampanyasına Özçelik-İş Sendikası da destek verdi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, "3 Nisan’ın Sanayi Günü ilan edilmesi için başlatılan imza kampanyasına tüm kurullar ve üyeleriyle birlikte start verdikleri belirtildi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 3 Nisan Sanayi Günü ilan edilmesi için başlatılan imza kampanyasına Şube Başkanımız Kenan Yılmaz, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve tüm kurullarımızla start veriyoruz. Hep birlikte tüm üyelerimizle bu kampanyaya destek olacağız. Türkiye genelinde 3 Nisan Sanayi Günü ilan edilmesi çok uzak bir hayal değil. Karabük olarak biz istediğimiz de sonuç alacağımıza inanıyoruz" denildi.