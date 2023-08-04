Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali"nin (NebiyanFest) programı belli oldu.

Bu yıl 1-2-3 Eylül tarihleri arasında 3 gün, 2 gece çadır konaklamalı olarak düzenlenecek olan 3. NebiyanFest, birbirinden renkli etkinliklerle, seyir zevki yüksek yarışmalarla katılımcıları eğlendirecek.

Festival paydaşları ve etkinlik yönetiminde bulunan alanında uzman isimlerle bir araya gelerek programın son şeklini veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu yıl 3.sünü düzenleyeceğimiz Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivalimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde festival programımızı netleştirmiş bulunuyoruz. Bizler hiçbir organizasyon firmasıyla çalışmadan, tamamen amatör ruh ile birlikte, her yıl üzerine biraz daha katarak ve eksiklerimizi görerek ilerlediğimiz bu yıl üçüncü defa düzenleyeceğimiz festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim buradaki tek amacımız ilçemizin turizm potansiyelini ön planda tutmak ve tanıtmak” dedi.

“Festivalin Zirvesi”

“Festivalin Zirvesi” mottosuyla yola çıkan ve her yıl birbirinden farklı faaliyetlerle adından söz ettiren NebiyanFest’te bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 19 Mayıs Barajı’nda düzenlenecek olan durgun su kano gösterileri ve dağ koşusuyla daha da renklenecek.

1 Eylül Cuma günü saat 08.00 itibarıyla ücretsiz olarak çadır alanına girişlerin başlayacağı festivalde, Nebiyan Foto Maraton, geleneksel Türk okçuluk serbest atış gösterileri, DJ performansı, halk oyunları gösterileri, gece oryantiringi, serbest zaman faaliyetlerinde, zipline, salıncak, trekking, motocros, off-road, ATV gösterileri, durgun su kano gösterileri, halk eğitim merkezi workshop çalışmaları ve gecenin ilerleyen saatlerinde ise, kamp sandalyeni al gel açık hava sineması gibi faaliyetler düzenlenecek.

2 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da açılış töreni gerçekleşecek ve gün içerisinde, Nebiyan zirve tırmanışı, dağ koşusu, uzun mesafe oryantiring yarışması, geleneksel Türk okçuluk yarışması, bilek güreşi faaliyetleri, Nebiyan fasulyesi tat yemek yarışması, Nebiyan buzağı güzellik yarışması, off-road gösterileri ve serbest zaman faaliyetlerinin ardından saat 21.00’de Resul Dindar sahneye çıkacak.

Festivalin son günü olan 3 Eylül Pazar günü ise sabah, Nebiyan dağ koşusu ve trekking faaliyeti, orta mesafe oryantiring yarışması, geleneksel Türk okçuluk serbest atış gösterileri, bilek güreşi yarışmaları, nebiyan climb moto cros yarışması, off-road gösterileri, tahta araba yarışması tahtarally yarışları, serbest zaman faaliyetleri ve saat 17.00’de ödül töreni ve kapanış gerçekleşecek.