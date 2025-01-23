Kocaeli ve İstanbul’da 3 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan kadın şüphelinin kucağında çocuk olması dikkat çekerken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hapis cezasıyla aranması bulunan 2 mahkum da yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Eylül 2024 tarihinde Darıca ilçesinde bulunan ikametten 2 milyon TL değerinde malzeme çalınması ve İstanbul’da 6 Kasım 2024 tarihinde ikametten 1 milyon 200 bin TL’lik mücevheratın çalınması konularıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin hırsızlık olaylarını maske eldiven ve ikiz plaka kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen E.G., E.Ç. ve H.Ç.G. isimli 3 kişi 21 Ocak tarihinde İstanbul’da yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen bir şüphelinin ise farklı bir suç konusundan dolayı İstanbul’da yakalandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden E.G’nin 22, E.Ç’nin 25, H.Ç.G’nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan yakalanan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca hırsızlık suçundan tutuklanan şüphelilerin evlerinde de yapılan aramada 24 yıl 3 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan B.Ç. ile 8 yıl 5 ay 70 gün hapis cezasıyla aranan Ç.Ç. isimli 2 şahıs yakalandı.