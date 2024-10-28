Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğlenebilmesi, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile iç içe olabilmesi amacıyla bu sene 3.’sünü gerçekleştirdiği ’Mersin Gençlik Festivali’nin startını verdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen festival, bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü olması dolayısıyla 3 gün sürecek.

Büyükşehir Belediyesinin bu sene üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı, her yıl Mersinlilerin yoğun katılımıyla daha da eğlenceli ve enerjik geçen Mersin Gençlik Festivali başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Özgecan Aslan Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlik alanları sıcak havası ve eğlenceli atmosferi ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında katılımcılar, masa tenisi, balon futbolu, badminton, canlı langırt, JUST DANCE, COSPLAY, PUBG gibi hem bireysel hem grupça oynanan dijital ve fiziksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde MC Halil Bal’ın performansı ile devam eden festivalde sahne alan Kent Orkestrası, son dönemin sevilen pop şarkılarını seslendirdi. Etkinlik, Filozof Kedi konseri ile son buldu.