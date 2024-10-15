CANiK’in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) şirketleri, aynı anda Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Brezilya’da düzenlenen fuarlara katılarak 3 önemli pazardaki iddiasını ortaya koyacak.

Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki başarılı temsilcilerinden SYS Grup şirketleri, ihracat başarılarına ve yurt dışındaki iş birliği fırsatlarına yenilerini eklemek için faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor. 2024 yılında yoğun bir tanıtım ve pazarlama takvimi izleyen SYS, yılın son bölümünde de faaliyetlerinde hız kesmiyor. Grup şirketleri, aynı hafta içinde 3 kıtada 3 büyük fuarda yerini alıyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Brezilya’daki 3 farklı fuarda boy gösterecek. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS bu fuarlarda yenilikçi çözümlerini tanıtacak. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Derneği’nin Yıllık Toplantısı (AUSA 2024) 14-16 Ekim tarihlerinde Washington DC’de gerçekleştirilecek. Etkinlik aynı zamanda askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren çok sayıda firmayı bir araya getirecek. SYS Grup, ABD’nin önde gelen kara sistemleri fuarı olan AUSA 2024’te, Türkiye’nin milli uçaksavarı CANiK M2 QCB’nin yanı sıra CANiK M2F ve CANiK M3’ü öne çıkarırken, grup bünyesine 2022 yılında katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems ise dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip 30 mm VENOM LR orta kalibre topunu tanıtacak. SYS Grup’un, Entegrasyon projelerinde yenilikçi çözümleri ile küresel savunma sanayinde kendinden sıkça söz ettiren şirketi UNIROBOTICS ise geliştirmiş olduğu yerli ve milli Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON UKSS ailesi ile fuar katılımcılarının karşısına çıkacak.

NATO’nun ve Avrupa’nın önde gelen savunma ve güvenlik teknolojileri fuarlarından biri olan Future Forces 2024, 16-18 Ekim 2024 tarihlerinde Prag’da yapılacak. NATO’nun özel operasyon birimlerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, savunma ve güvenlik çözümleri sergilenecek, yeni nesil teknolojiler ve askeri operasyonlardaki yenilikler tanıtılacak. SYS Grup fuarda, UNIROBOTICS’in geliştirdiği TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesi ve AEI Systems’in 30 mm VENOM LR topunu NATO’nun özel operasyon birimlerinin ilgisine sunacak.

Güney Amerika’daki en önemli güvenlik ve savunma etkinliklerinden biri olan COP International 2024 ise 16-18 Ekim tarihleri arasında Sao Paulo’da düzenlenecek. Özellikle kolluk kuvvetlerine yönelik ekipman, teknolojiler ve çözümler üzerine odaklanan fuarda, Latin Amerika pazarındaki ihtiyaçlara yanıt veren ürün ve kabiliyetler tanıtılacak. CANiK de fuarda Brezilya pazarındaki gücünü bir kez daha sergileyecek. Hafif silah pazarında dünya çapında önemli bir konuma sahip olan CANiK, Brezilya kolluk kuvvetleriyle iş birliğini genişletmeyi hedefliyor.

"3 kıtada 3 savunma sanayi fuarında yer alıyoruz"

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, fuar katılımlarına ilişkin, "2024 son çeyreğine girerken aynı hafta içerisinde 3 kıtada 3 savunma sanayi fuarında yer alıyoruz. Türkiye’nin küresel savunma sanayisindeki iddiasını pekiştirmek ve ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için tüm ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışıyor. Bu çaba, grubumuzu da yeni başarılara taşıyor. SYS Grup olarak ihracat rakamlarında yılın son çeyreğine girerken 2025 yılı hedeflerimize ulaşmış olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yoğun fuar trafiğimiz artık 2025 yılı için değil gelecek yıllardaki başarılarımızın altyapısını oluşturuyor. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, global pazarlarda güçlü bir varlık göstermeye ve yenilikçi çözümlerimizi dünya genelindeki müşterilerimize tanıtmaya devam edecek. Ayrıca bu fuar katılımları SAHA EXPO 2024 öncesinde motivasyonumuzu daha da artırıyor" dedi.