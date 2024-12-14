Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Akhisar mahallesi 1. Malazgirt caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yakup Eymen H.(16) yönetimindeki 16 BMZ 436 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Zülküf Ö.(45) yönetimindeki 34 FCA 092 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Murat K.(14) ve hafif ticari araçtaki yolcu Songül Ö.(42) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Yakup Eymen H., Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.